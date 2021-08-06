Москва, 6 августа, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Единый план по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года поручил утвердить правительству страны президент РФ Владимир Путин, сообщает 6 августа пресс-служба Кремля.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Путин

Отмечается, что при этом в план должны быть включены стратегические инициативы в сфере социально-экономического развития. Это поручение, которое сформулировано президентом по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, правительство должно выполнить до 1 октября 2021 года.

Также президент поручил правительству принять все необходимые меры для реализации национальных целей и стратегических задач развития России. 15 ноября 2021 г. — крайний срок, когда должен быть представлен первый доклад по этому поручению, следующий (и не последний) — до 15 июня 2022 г.

Президент, кроме того, дал поручение администрации на регулярной основе анализировать достижения целевых показателей национальных целей развития страны и то, какие меры принимаются для достижения этх целей, включая действия в регионах. До 1 декабря 2021 г. ожидается первый доклад, до 1 июля 2022 года — следующий. Ответственным за исполнение назначен помощник президента Максим Орешкин.