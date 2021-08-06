Москва, 6 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Рост численности населения, а также ряд других глобальных факторов способствуют тому, что продовольствие в мире будет становиться всё дороже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

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«В настоящее время происходит очередное сезонное снижение цен на сельскохозяйственные сырьевые товары, — сказала она. — Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на сезонное снижение, мировые цены на сельскохозяйственные сырьевые товары остаются более высокими, чем в предыдущие годы. К сожалению, цены на продовольствие уже не опустятся до тех абсолютных значений, которые были еще пару лет назад. Рост численности населения, изменения климата и ряд других глобальных факторов способствуют тому, что продовольствие будет становиться все дороже».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Долгова объяснила, как колебания мировых цен на продовольствие отразится на ценах внутреннего рынка РФ.