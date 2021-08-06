Красногорск, 6 августа, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Финансовая поддержка сельхозпроизводителей на расчистку земель в Подмосковье может быть увеличена. Об этом 6 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Сельское хозяйство во Франции

Из-за длительного отсутствия сельскохозяйственных работ многие территории в регионе поросли лесом, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Сейчас мы на это даем по 10 тыс. рублей на гектар. Но в общении с нашими коллегами мы поняли, что себестоимость этих процессов составляет 30−40 тыс. Естественно, министерство рассматривает возможности увеличения этой поддержки», — сказал чиновник.