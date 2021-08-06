Москва, 6 августа, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Рост мирового спроса на мясо птицы может обернуться ростом цен на этот продукт внутри РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова, комментируя ситуацию с изменением мировых цен на продовольствие, зафиксированное ФАО ООН.

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«Сезонное снижение цен затрагивает большинство сельскохозяйственных товаров как на мировых, так и на национальных рынках. Скорее всего, в текущих условиях можно ожидать некоторого снижения цен на подсолнечное масло, молочные продукты, плодоовощную продукцию, — сказала Долгова. — Рост мировых цен может стимулировать рост экспорта конкретных товаров (например, увеличение спроса на мясо птицы со стороны стран Восточной Азии может стимулировать экспорт из России), что без своевременного регулирующего воздействия, например изменения ставок таможенных пошлин, приведет к сокращению поставок на внутренний рынок и, как следствие, росту цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Долгова рассказала, как ситуация в Бразилии влияет на мировую цену сахара.