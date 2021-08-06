Москва, 6 августа, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Одна из главных причин роста мировых цен на сахар — это неопределенность с урожаем в Бразилии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

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«Цены на сахар растут и достигли наивысшего значения с марта 2017 года. Основные причины — неопределенность с урожаем в Бразилии после недавних заморозков, а также рост цен на нефть (увеличена доля сахарного тростника, направляемого на производство биотоплива). Сдерживающими факторами являются оптимистичные прогнозы по урожаю в Индии и снижение курса бразильского реала относительно доллара США», — сказала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Долгова объяснила рост мировых цен на говядину и баранину.