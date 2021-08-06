Киев, , 16:55 — REGNUM Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь посоветовал недовольным нынешним языковым законодательством гражданам «отправиться в другое государство».

Мова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сказал 6 августа в эфире одного из телеканалов Украины.

«Кого не устраивает языковой закон или украинское государство — пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой куда-то в другие края, в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно», — отметил чиновник.

«Мовный» омбудсмен что граждане Украины, которые хотят реализоваться в своей стране, должны уважать законодательство, в том числе, языковое.

Креминь не уточнил, о каком «другом государстве» он говорил.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса «самоидентифицироваться, то есть ответить себе на вопрос, с Россией они или с Украиной». Тех, кто является сторонником России, он призвал «во имя своих детей и внуков ехать и искать себе место в России».

В 2021 году на Украине вступил в силу целый ряд новых положений языкового законодательства, фактически исключающий возможность использования русского языка.