Вашингтон, 6 августа, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Американский технологический гигант Apple раскрыл планы по сканированию фотографий насилия над детьми, вызвав похвалу групп по защите детей, но спровоцировав беспокойство среди специалистов по безопасности, которые указали, что системой может воспользоваться правительство для слежки за гражданами. Об этом 6 августа сообщает Associated Press.

Детское насилие

Система «neuralMatch» сделана для отслеживания фотографий сексуального насилия над детьми. Она может сканировать фотографии перед тем, как их загрузят в iCloud — сервис для хранения данных. Если фотографию причислят к детской порнографии, то аккаунт пользователя будет заблокирован, а информация будет отправлена в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC).

Apple также планирует сканировать сообщения на наличие сексуального контента ради безопасности детей, что тоже вызвало опасения тех, кто борется на права пользователей.

Система будет отмечать только те изображения, которые уже содержатся в базе данных центра. Поэтому родители, делающие невинные фотографии ребенка в ванной, не должны беспокоиться. Но эксперты говорят, что данный инструмент может быть использован в более гнусных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, американская корпорация Google специально усложняет пользователям поиск настроек конфиденциальности, чтобы собрать информацию об их местоположении.