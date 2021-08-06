Москва, 6 августа, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Энджел Жуков, старший сын солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова, представил песню под названием «Симпл Димпл». О выходе песни сообщил его отец в своём Instagram-аккаунте 6 августа.

Dmitry Rozhkov Сергей Жуков

https://www.instagram.com/p/CSPBXxgIAk7/

«Мы всей семьей бесконечно рады за тебя и за то, что теперь своим теплом ты согреваешь не только нас, но и своих слушателей», — написал Жуков-старший, поздравив сына. Также артист предложил снимать фанатам видео под композицию «Симпл Димпл» в соцсети TikTok.

Ранее Энджел Жуков выпустил песню под названием «Девочка-депрессия». Вместе с треком вышел и клип на него.