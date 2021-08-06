Салехард, 6 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. На Ямале белых медведей, которые беспокоили людей в Сеяхинской тундре, перевезут на территорию национального парка «Гыданский» полуострова Явай и на остров Неупокоева. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Programmes.putin.kremlin.ru Белый медведь

Перевозка проводится по согласованию с Росприроднадзором и на основании рекомендации Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева Российской академии наук. Для медведей изготовлены специальные клетки. Их обездвижат и под наблюдением московских ветеринарных врачей вывезут вертолетом на безопасное расстояние. У арктических хищников возьмут биоматериал и наденут на них спутниковые ошейники.

Напомним, ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова выразила беспокойство вторжением белых медведей на угодья тундровиков Ямала. В несвойственной для арктических хищников среде обитания были замечены семеро косолапых. Специалисты Росприроднадзора решили переселить арктических хищников на северные острова.