Москва, 6 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Одна из причин роста мировых цен на пшеницу связана с опасениями относительно урожая 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала информацию о том, что, согласно ФАО ООН, мировые цены на кукурузу понизились, а на пшеницу — выросли.

Pxhere.com Пшеница

«Более высокий, чем прогнозировался, урожай кукурузы в Аргентине, улучшение прогнозов по ее урожаю в США и отмена Китаем заказов на поставки кукурузы прошлогоднего урожая способствовали снижению цен на эту культуру, — сказала Долгова. — С ценами на пшеницу ситуация более сложная: в июле они выросли до самого высокого уровня с середины 2014 года, что вызвано опасениями относительно урожая текущего года в связи с длительной засухой в США и Канаде, проливными дождями в Европе, более низкими, чем ожидалось, объемами первых собранных урожаев в России».

Таким образом, как подчеркнула Долгова, прогнозы на будущий урожай неутешительные, что стимулирует рост цен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что 2021 году России не удастся поставить очередной рекорд по экспорту зерновых.