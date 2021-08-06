Токио, 6 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Вооруженный ножом мужчина напал с ножом на пассажиров поезда, следовавшего по западной части Токио, сообщает 6 августа телеканал NHK.

Mr Seb Нож

По предварительным данным, нападавший нанёс ножевые ранения двум пассажирам поезда линии Odakyu. Когда машинист остановил поезд, получив сообщение о происходящем в вагоне, нападавший скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Информация уточняется.