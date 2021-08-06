с. Тюп, , 16:48 — REGNUM Жители одного из сёл Иссык-Кульской области остановили кортеж председателя кабинета министров Киргизии Улукбека Марипова и пожаловались ему на ужасное состояние дорог в Тюпском районе, передает «Kaktus.media».

Сельчане усадили главу правительства в старую иномарку и покатали по окрестностям, наглядно продемонстрировав разницу между путешествиями в салоне комфортабельного служебного автомобиля Toyota Land Cruiser 200 и поездкой в обычной машине по разрушенным сельским дорогам.

После этого высокопоставленный чиновник написал на своей странице в Facebook о встрече с жителями Тюпского района, которые «подняли проблемный вопрос строительства дороги, на которую на протяжении многих лет не выделяются деньги».

»В следующем году будут рассмотрены вопросы включения её в соответствующий список строительства и реконструкции дорог», — пообещал премьер-министр.