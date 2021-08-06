Москва, 6 августа, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Одним из минусов так называемых обезличенных металлических вкладов является то, что они не покрываются системой страхования банковских вкладов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, отвечая на вопрос о том, насколько удобным инструментом для хранения сбережений можно считать драгоценные металлы.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Золото и доллары

«Самым простым способом приобретения драгоценных металлов является открытие обезличенного металлического счета (ОМС), — сказала Финогенова. — Он может стать хорошей страховкой от падения курса рубля. ОМС — это своеобразная комбинация банковского счета и инвестиционного продукта. Приобретая металлы на ОМС, вы не совершаете их физической покупки. На счете фиксируется лишь стоимость приобретенного виртуального металла, поэтому в отношении ОМС не взимается НДС. Минусами является то, что ОМС не покрываются системой страхования банковских вкладов, а также есть необходимость уплаты налога на доходы физических лиц с полученной прибыли в размере 13%».

Еще один важный нюанс, на который указала эксперт, заключается в том, что банки, как правило, самостоятельно устанавливают цену покупки и продажи металла, а также не оказывают услуги по удержанию НДФЛ.

«Поэтому придется тратить время на подачу налоговой декларации самостоятельно. Тем не менее, уплаты НДФЛ можно избежать, если операции по продаже металлов не осуществлялись более трех лет, а также если движения по счету и происходили, то сумма продажи не превышала 250 тыс. руб. в год», — пояснила Финогенова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Финогенова рассказала о том, выгодно ли хранить сбережения в облигациях федерального займа.