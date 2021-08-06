Энгельс, Саратовская область, 6 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Саратовской области 48-летний житель города Энгельса признан виновным в убийстве малолетнего и надругательстве над его телом, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

publicdomainpictures.net Покушение на убийство

20 ноября 2020 года мужчина находился в одном из частных домов по ул. Рабочих Маевок города Энгельса с 6-летним пасынком своего приятеля, который попросил его присмотреть за ребенком, пока тот отлучился по делам.

Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, злоумышленник нанес шестилетнему мальчику удары руками по голове, а затем два удара ножом в область шеи. Ребенок от полученных ранений скончался на месте. После этого, мужчина нанес по телу ребенка еще не менее шести ранений посмертно. Прибывший отчим обнаружил тело мальчика на полу в кухне и вызвал полицию.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, около 5:30 (местное время) 1 марта в городе Вольске Саратовской области возле магазина на улице Краснооктябрьской обнаружили тело пятилетнего мальчика. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти у ребенка не выявили. Верхней одежды на мальчике не было, при этом температура воздуха ночью достигала минус 15 градусов.

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