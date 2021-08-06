Рыбинск, Ярославская область, 6 августа, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области женщина добиралась на приём ко врачу ползком. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Скриншот видео со страницы Татьяны Кудрявцевой «Вконтакте» Пациентка поднимается по лестнице

2 августа Татьяне Кудряцевой сделали операцию на колене — заменили связки. 4 августа женщина отправилась на приём в поликлинику, однако попасть к лечащему врачу оказалось непростой задачей. Врач принимал на втором этаже, но подняться туда женщина не могла — не давали боли в ноге.

«Сын бегал, просил спуститься врача вниз, но спустилась мед сестра с извинениями, что, к сожалению, внизу нет стерильного помещения, где сейчас врач мог бы меня осмотреть, предложили до 12 часов обождать, когда освободится кабинет на первом этаже, где берут кровь, а время всего было 9 часов. Вот и полезла на второй этаж на пятой точке. Хоть и копчик тоже болит, спасибо уборщице поликлиники, чисто убирает. Сын пытался мне помочь, но ползти оказалось легче», — рассказала женщина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

После приёма у хирурга женщина задалась вопросом о том, кто может помочь ей и другим пациентам не попадать в такие ситуации в дальнейшем.

«Подскажите пожалуйста, кто знает, куда мне обратиться, чтобы кабинет хирурга в районной поликлинике города Рыбинска перенесли на первый этаж или сделали лифт, и снабдили качественным перевязочным материалом. Я думаю, не первая и не последняя с трудом добралась до кабинета хирурга», — заключила женщина.

6 августа в департамента здравоохранения Ярославской области прокомментировали ситуацию.

«Хирургический кабинет в ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» расположен на втором этаже, при необходимости пациентам, которым сложно подняться по лестнице, процедуры и осмотр хирурга проводится в процедурном кабинете, расположенном на первом этаже поликлиники. С учетом прививочной компании в момент обращения пациентки Кудрявцевой Т.А., процедурный кабинет был занят. Пациентке было предложено подождать, пока кабинет освободится и будет обработан. Предполагаемое время ожидания — 2 часа. Перевязочный материал имеется в поликлиники в полном объеме», — сообщили в пресс-службе областного депздрава.

Также в департаменте уточнили, что в 2022 году в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения планируется капитальный ремонт поликлиники в ходе которого хирургический кабинет перенесут на первый этаж.