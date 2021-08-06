Екатеринбург, 6 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выделят сэкономленные на Дне города средства на ремонт бывшего кинотеатра «Знамя», сообщил мэр Алексей Орлов в Instagram.

Egd.ru Здание бывшего кинотеатра «Знамя»

Из-за пандемии COVID-19 в городе свели до минимума праздничную программу. Зато сэкономленные деньги уйдут на ремонт помещений бывшего кинотеатра.

«Там разместится центр культуры «Орджоникидзевский» с многочисленными кружками и секциями для наших детей», — написал Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге вновь отменили из-за коронавируса международный спортивный саммит «СпортАккорд».

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