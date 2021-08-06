Москва, 6 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В настоящее время валюта стала самым простым инструментом для инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

«Валюта — самый простой инструмент для инвестиций, поэтому её можно добавить в инвестиционный портфель для обеспечения ликвидности, — сказала Финогенова. — При инвестировании в валюту нужно соблюдать принцип диверсификации, например имеет смысл вложить 50% в рубли, а 50% — в иностранную валюту. Рублевые вложения предлагают более высокую доходность, а валютные вклады (доллары, евро) защищают инвестиции от обесценения».

Что касается криптовалюты, то, как объяснила экономист, это не инвестиции, а в большей мере спекуляции.

«Поскольку криптовалюты не имеют под собой реальных активов, то объективно спрогнозировать динамику их стоимости практически невозможно, — сказала Финогенова. — Инвестиции в криптовалюту — довольно сложный процесс, предполагающий наличие специальных навыков и знаний, а также значительного количества свободных денежных средств. Следовательно, для большинства консервативных инвесторов этот альтернативный вид вложений должен рассматриваться как весьма рисковый».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Финогенова рассказала о том, с какими рисками сопряжено приобретение облигаций федерального займа.