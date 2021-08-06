Москва, 6 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Учитывая высокий уровень безопасности, а также то, что доходность вложений в облигации федерального займа в среднем выше депозитной, ОФЗ могут стать неплохим активом консервативного инвестиционного портфеля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сбережения

«Если приобрести ОФЗ и держать их до погашения, то риски снижения стоимости самих ОФЗ инвестора не коснутся, — сказала она. — Более того, у него появится возможность воспользоваться «распродажей» и докупить себе в портфель ОФЗ по более низкой цене, поскольку при инвестировании в ОФЗ также важно соблюдать принцип диверсификации. Но если облигации нужно будет срочно продать, то на разнице стоимости покупки и продажи можно потерять».

При этом она уточнила, что в настоящее время имеется два типа облигаций: с фиксированным доходом и те, у которых доход зависит от ситуации на рынке (привязан, например, к RUONIA, «эталонной» процентной ставке, которая меняется в зависимости от политики Банка России в отношении ключевой ставки).

«Если эталонная ставка снижается, то и купонный доход будет падать. Возможно обратное: когда ЦБ повышает ключевую ставку, происходит рост доходности по депозитам, облигации с более низкой доходностью начинают приносить меньший доход, и цена на них снижается, — сказала Финогенова. — Вспомним также, что с 2021 года купонный доход по ОФЗ подлежит налогообложению в размере 13%. В целом, учитывая высокий уровень безопасности, а также то, что доходность вложений в ОФЗ в среднем выше депозитной, ОФЗ могут стать неплохим активом консервативного инвестиционного портфеля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Финогенова рассказала о том, что можно считать самым безопасным способом хранения сбережений.