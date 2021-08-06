Раскрыт новый вид мошенничества с сим-картами
Москва, 6 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. О новом виде мошенничества с сим-картами сообщил 6 августа международный разработчик антивирусных решений ESET.
Как рассказал обозреватель ESET Станислав Жураковский, для манипуляций используется сим-карта «жертвы», которую мошенники перевыпускают, получая доступ к её счетам и приложениям. В качестве «жертвы» обычно выбирается бизнесмен, занимающийся предпринимательством через интернет.
Главное для мошенников — узнать номер его телефона, это делается через фейковый аккаунт, обычно — под видом звонка «дружелюбной собеседницы», которая пытается выяснить номер телефона вступившего в переписку.
Узнав номер, мошенники оформляют поддельную доверенность на получение дубликата сим-карты, подают заявление в филиал оператора связи и в итоге получают сим-карту. Затем они обращается в банк для «восстановления пароля» от банковского приложения. Это делается или через колл-центр или в скачанном мобильном банке.
Во избежание таких неприятностей рекомендуется выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора, привязав его к своему основному номеру.
Другой способ подстраховаться — переключить смс-авторизацию в банке на пуш-уведомления в приложениях, а также подготовить так называемый «запрет передоверенности» в офисе мобильного оператора.