Москва, 6 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. О новом виде мошенничества с сим-картами сообщил 6 августа международный разработчик антивирусных решений ESET.

Сим-карты

Как рассказал обозреватель ESET Станислав Жураковский, для манипуляций используется сим-карта «жертвы», которую мошенники перевыпускают, получая доступ к её счетам и приложениям. В качестве «жертвы» обычно выбирается бизнесмен, занимающийся предпринимательством через интернет.

Главное для мошенников — узнать номер его телефона, это делается через фейковый аккаунт, обычно — под видом звонка «дружелюбной собеседницы», которая пытается выяснить номер телефона вступившего в переписку.

Жураковский «Например, пытается перевести общение в WhatsApp, где всегда виден номер мобильного. Это нужно ради изготовления дубликата сим-карты».

Узнав номер, мошенники оформляют поддельную доверенность на получение дубликата сим-карты, подают заявление в филиал оператора связи и в итоге получают сим-карту. Затем они обращается в банк для «восстановления пароля» от банковского приложения. Это делается или через колл-центр или в скачанном мобильном банке.

Жураковский «Последний рубеж обороны — аутентификация по личному номеру — пройден. Далее происходит перевод всех денег на другой банковский счёт».

Во избежание таких неприятностей рекомендуется выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора, привязав его к своему основному номеру.

Другой способ подстраховаться — переключить смс-авторизацию в банке на пуш-уведомления в приложениях, а также подготовить так называемый «запрет передоверенности» в офисе мобильного оператора.