Москва, 6 августа, 2021, 16:43 — ИА Регнум. При среднем уровне российской зарплаты в 40−50 тыс. на человека самым безопасным способом хранения сбережений могут стать депозиты и облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Pictures of Money Сбережения на чёрный день

«Но здесь нужно иметь в виду то, что с 2021 года доход по банковским вкладам в части, превышающей 1 млн рублей, подлежит уплате налога на доходы физических лиц. При этом в одном банке имеет смысл размещать не больше 1,4 млн руб. в виду особенностей системы страхования вкладов, — сказала Финогенова. — При ежемесячном доходе от 70 — 100 тыс. руб. в месяц можно рассмотреть вариант открытия индивидуального инвестиционного счета (ИИС), который предоставляет возможность получения налогового вычета, если период инвестирования не менее трех лет. При сумме сбережений в 400 тыс. руб. на ИИС вычет составит 52 тыс. руб. (но не более размера фактически уплаченных гражданином налогов)».

Как пояснила экономист, счет может использоваться для приобретения акций, корпоративных и государственных облигаций, а также прочих финансовых инструментов, таких как паи ПИФов и ETF-фондов.

«Если инвестировать средства в ETF-фонды, то при владении ими не менее трех лет налог на доходы физических лиц также не взимается. Альтернативой открытия ИИС является брокерский счет. Плюсом последнего является простота изъятия средств, а минусом — отсутствие налоговых вычетов», — сказала Финогенова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов рассказал, что ни в коем случае нельзя использовать как средство для хранения сбережений.