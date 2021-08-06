Магнитогорск, Челябинская область, 6 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин облетает районы Челябинской области, которые пострадали от природных пожаров. Об этом пишут СМИ.

Путин Владимир Владимирович

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Облёт проходит на вертолёте. Главу государства сопровождает губернатор региона Алексей Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, после облёта Путин проведёт совещание. А затем его ждут в Башкирии.