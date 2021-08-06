Киев, , 16:45 — REGNUM О результатах расследования смерти в Киеве общественного деятеля, гражданина Белоруссии Виталия Шишова пока ещё «слишком рано говорить», заявила на пресс-конференции 6 августа генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

Генеральная прокуратура Украины Gp.gov.ua

Она отметила, что расследование этого дела находится на ее контроле, и актуальная информация по делу заслушивается «буквально каждый день». Однако о каких-то результатах говорить слишком рано.

Также Венедиктова считает, что дело Шишова может быть политизировано. Она пообещала, что генеральная прокуратура Украины будет «как можно меньше втягиваться в возможности геополитики».

ИА REGNUM напоминает, что глава общественной организации «Белорусский дом на Украине» Виталий Шишов найден мёртвым утром 3 августа в общественном месте в Киеве. ЕС и США уже потребовали от властей Украины тщательного и оперативного расследования этого инцидента. В этот же день в офисе президента УкраиныВладимира Зеленского заявили, что ондержит расследование на личном контроле дело.