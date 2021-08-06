Нижний Новгород, 6 августа, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода отменил оправдательный приговор, ранее вынесенный в отношении бывшего заместителя прокурора Сергея Кудашова, и вновь рассмотрел возбужденное против него уголовное дело о мошенничестве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Его обвиняли в том, что он обманул предпринимателя, лишившегося доли в фирме и административного здания стоимостью в 24 млн рублей из-за махинаций своего компаньона по бизнесу. Гособвинению удалось доказать, что экс-сотрудник Нижегородской районной прокуратуры получил от бизнесмена 700 тысяч рублей, пообещав довести до суда дело о махинациях его бизнес-партнера, но в итоге обещание не сдержал. Суд признал Сергея Кудашова виновным в мошенничестве и приговорил его к двум годам лишения свободы и запретил ему в течение двух лет занимать должности в государственных органах.