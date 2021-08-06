Кемерово, 6 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области в рамках празднования юбилея за тысячу дней построено 19 новых детских садов на 3735 мест. Это позволило сократить очередность в дошкольные учреждения в 11 раз: количество малышей в очереди снизилось с 3892 до 341, сообщает региональное правительство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«В Кузбассе набран небывало высокий темп строительства дошкольных учреждений, только с начала юбилейного года уже сдано семь детских садов на 1638 мест. Это значительно сократило очередность, на сегодняшний день она сохраняется в Кемерове, Новокузнецке, Осинниках и Прокопьевске, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Однако в настоящее время идет строительство ещё 11 учреждений на 2019 мест, что позволит закрыть потребность региона в детсадах».

Отметим, что по данным официального сайта полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе, в первом полугодии 2021 года по округу сданы в эксплуатацию 22 детских сада на 6,3 тысячи мест. По нацпроекту «Демография» семь детсадов открылись в Кузбассе, по шесть — на Алтае и в Алтайском крае, четыре — в Иркутской области, два — в Республике Хакасия.