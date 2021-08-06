Ростов-на-Дону, 6 августа, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Фракция «Единой России» до конца августа внесет в Госдуму законопроект о совместной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, не всегда могут позволить себе нахождение в стационаре на платных условиях

ИА REGNUM Дети с ограниченными возможностями здоровья

Решить на региональном уровне эту проблему невозможно, отметил в ходе рабочей поездки в Ростовскую область первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

«Мы это уже обсуждали и с руководством Минздрава, Правительством в целом. Считаю, что назрел момент, когда это должно быть отрегулировано. Могу сказать, что внутри нашей фракции мы не будем с этим затягивать и постараемся, чтобы такой законопроект был разработан и внесен в этом созыве Госдумы. Достаточно нескольких встреч, чтобы понять, что не должны разрываться родители, особенно детей с тяжелыми заболеваниями», — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» подчеркнул, что инициатива не требует того, чтобы быть внесенной в программу партии.

«Она может быть реализована уже сейчас», — отметил он.

С просьбой содействовать решению вопроса о совместной госпитализации к секретарю Генсовета «Единой России» обратилась председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Карине Мирзоева.

Она рассказала, что сейчас могут госпитализироваться родители с ребенком-инвалидом старше четырех лет, однако бесплатное питание и койко-место им не предоставляется. «Это возможно только по медицинским показаниям. При этом нет четкого понятия, что в этом случае является медицинским показанием, и все отдается на откуп той организации, которая принимает ребенка-инвалида», — пояснила она. Родители таких детей говорят, что чаще всего получают отказ в дополнительном койко-месте, им предлагается либо снять жилье рядом с медицинским учреждением или получить койко-место на платных условиях.

Как ранее сообщало ИА РЕ, президент РФ поддержал предложение депутатов фракции «Единой России» об обслуживании детей-инвалидов и их сопровождающих без очереди в учреждениях здравоохранения, образования и культуры, на предприятиях торговли и общественного питания. Ранее такая норма действовала только для инвалидов I и II групп.

Инициатива была озвучена на втором Социальном онлайн-форуме партии.