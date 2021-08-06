Калуга, 6 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Калуге школа будет отремонтирована вовремя. Именно такие заверения услышали от подрядчика члены комиссии Городской думы Калуги, которая контролирует ремонт учебных заведений. Как сообщает пресс-служба Городской думы, ход работ отслеживается депутатами на всех этапах, начиная с формирования смет.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужскую школу №10 обещают отремонтировать к 1 сентября

Сегодня, 6 августа, комиссия посетила калужскую школу №10, которой в октябре исполнится 65 лет. Основные работы по контракту — ремонт крыши, замена кровли и ремонт второй входной группы. Подрядная организация также частично заменит оконные блоки и электропроводку, сделает косметический ремонт в тех учебных кабинетах, которые пострадали во время дождей.

«Подрядчик на месте, работы идут по графику, сегодня мы можем оценить промежуточный результат, — прокомментировал глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев. — Подрядчик заверил нас, что к 20 августа выполнит все работы, чтобы уже 1 сентября учащиеся пришли в обновленную, чистую, красивую школу».