Кабул, 6 августа 2021, 16:37 — REGNUM Представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимруз на юго-западе Афганистана.
Об этом сообщил 6 августа официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Юсуф Ахмади на своей странице в Twitter.
По его утверждению, уже захвачены резиденция губернатора провинции, здание управления полиции и другие административные объекты.
Местные жители сообщают в соцсетях, что из городской тюрьмы уходят заключенные, так как администрация и охранники сбежали.
Правительство Афганистана пока не комментирует эту информацию.
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