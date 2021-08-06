* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:37 — REGNUM Представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимруз на юго-западе Афганистана.

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Об этом сообщил 6 августа официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Юсуф Ахмади на своей странице в Twitter.

По его утверждению, уже захвачены резиденция губернатора провинции, здание управления полиции и другие административные объекты.

Местные жители сообщают в соцсетях, что из городской тюрьмы уходят заключенные, так как администрация и охранники сбежали.

Правительство Афганистана пока не комментирует эту информацию.

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