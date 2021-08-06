Красногорск, 6 августа, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Власти Подмосковье намерены расширить систему мелиорации сельскохозяйственных земель. Об этом 6 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

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Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, внедрение систем мелиорации повышает урожайность приблизительно на 30%. Кроме того, в Подмосковье планируют ввести государственную поддержку на проектирование систем мелиорации.

«В Московской области на данном этапе порядка 300 тыс. гектаров особо мелиорируемых земель. Это наш золотой фонд. Системы мелиорации на них восстановлены. Эту практику мы будем проводить на территории всей Московской области и поддерживать наших коллег», — сказал чиновник.