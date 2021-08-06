Москва, 6 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Бородина развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. Об этом 6 августа сообщает издание StarHit.

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По данным издания, на заседании суда представители Бородиной и Омарова не смогли определиться с датой прекращения ведения совместного хозяйства. «Стороны не пришли к соглашению, какую дату считать верной… несмотря на то, что в данном процессе раздел имущества не рассматривался, то в последующем этот вопрос может быть поднят», — объяснил инсайдер StarHit.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2021 года Ксения Бородина подала на развод с Курбаном Омаровым. Они состояли в браке на протяжении шести лет, при этом у них есть общая дочь.