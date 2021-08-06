Темниковский район, Мордовия, 6 августа, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Для тушения пожара на территории Мордовского заповедника имени Петра Смидовича прибыла аэромобильная группировка из Чувашии, продолжают работу аэромобильные группировки Мордовии и Нижегородской области. Активная площадь горения составляет 13 гектаров. около 1,1 тыс. гектаров пройдено огнем, сообщает пресс-служба управления МЧС по Мордовии.

Пресс-служба управления МЧС по Мордовии Вертолёт МЧС России

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Также привлечена авиация МЧС России — два вертолета Ми-8 и многоцелевой самолет-амфибия Бе-200. К тушению привлечены два самолета Ил-76 Минобороны РФ. На месте пожара работают около 500 человек и 120 единиц техники.

На базе управления МЧС по Мордовии круглосуточно работает оперативный штаб.

«Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует», — подчеркнули в управлении.

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Пресс-служба управления МЧС по Мордовии Пожар в заповеднике

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. Ранее глава Темниковского района Сергей Кизим говорил, что горит та часть леса, которая сгорела в 2010 году, она представляет из себя сушняк. Однако ведется наблюдение за розой ветров, к сценарию перехода огня на населенные пункты силы оперативного реагирования готовы. На случай эвакуации подготовлен пункт временного размещения.