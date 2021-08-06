Бишкек, 6 августа, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Появившаяся в Instagram страница исполняющего обязанности мэра столицы Киргизии Таалайбека Сарыбашова является фейковой. Об этом сегодня, 6 августа, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

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В мэрии подчеркивают, что у и. о. мэра Сарыбашова вообще нет официальной страницы ни в одной из социальных сетей.

ИА REGNUMнапоминает, что Таалайбек Сарыбашов занимает пост мэра столицы Киргизии всего четыре дня — он был назначен на эту должность 2 августа 2021 года. До этого Сарыбашов в течение трех лет возглавлял мэрию Оша, второго по величине города республики.