Вашингтон, 6 августа, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Американская авиакомпания United Airlines введет обязательную вакцинацию от коронавируса для всех сотрудников. Таким образом компания встанет в ряд с американскими корпорациями, жестко настаивающими на прививках, сообщает 6 августа Associated Press.

Colin Brown Photography Boeing 777 авиакомпании United Airlines

«Мы знаем, что некоторые из вас не согласятся с решением обязать вакцинировать всех сотрудников United», — сказали 6 августа генеральный директор Скотт Кирби и президент Бретт Харт и добавили: «факты кристально ясны: все в большей безопасности, когда все вакцинированы».

United, насчитывающая 67 тыс. сотрудников в США, стала первой крупной американской авиакомпанией, объявившей об обязательной вакцинации для работников. Компания требовала от новых кандидатов проходить полную вакцинацию с середины июля. Невакцинированных сотрудников просили носить маски в офисах.

Напомним, накануне, 5 августа, стало известно, что американская корпорация CNN уволила трех сотрудников за отказ от вакцинации.