Киев, , 16:34 — REGNUM Кассационный админсуд в составе Верховного cуда Украины продолжил рассмотрение дел о применении санкций к оппозиционным телеканалам страны, в ходе которого потребовал дополнительные доказательства от Службы безопасности Украины и Нацсовета по теле‑ и радиовещанию.

Санкции от Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 августа.

Согласно источнику, в ходе судебных заседаний коллегия судей удовлетворила письменные ходатайства представителей истца о приобщении к материалам дела документов, оценку которым суд предоставит на стадии исследования доказательств.

Также коллегия судей вынесла письменные определения, согласно которым истребовала дополнительные доказательства от истца, Службы безопасности Украины, а также Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Отметим, что ранее Верховный суд уже потребовал от Совета национальной безопасности и обороны, офиса президента и Службы безопасности Украины предоставить доказательства для применения санкций против компаний.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против главных оппозиционных телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK, предусматривающих блокировку вещания. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет.

С тех пор указами президента Украины были применены санкции к целому ряду юридических и физических лиц, в том числе украинских, включая лидеров оппозиции и их окружение. В результате введения санкций полностью блокируется деятельность и нормальный уклад жизни лиц, в отношении которых введены санкции. Стоит отметить, что жесткие ограничительные меры принимаются по внесудебной закрытой процедуре, без предъявления доказательств, якобы в интересах национальной безопасности.