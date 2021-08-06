Нью-Йорк, США, 6 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Первая серия второго сезона сериала «Ведьмак» станет экранизацией рассказа «Крупица истины» из книги «Последнее желание». Об этом сообщалось в Twitter-аккаунте Netflix Geeked.

Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак» Ведьмак

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1423312895723593728

Шоураннер проекта Лорен Хиссрич отметила, что команда сценаристов сериала немного изменила оригинальный рассказ — в частности, в повествование добавили Цири. Хиссрич считает, что эта история станет наиболее подходящим началом для второго сезона, так как она рассказывает «о семье, о секретах, которые мы храним от других, и о монстрах, которые таятся внутри нас самих».

Напомним, что премьера второго сезона «Ведьмака» должна состояться в декабре 2021 года. Шоу будет доступно на Netflix.