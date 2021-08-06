Санкт-Петербург, 6 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Юрия Хованского, которого обвинили в оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост». Об этом 6 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

ОПС СПб. Блогер Юрий Хованский

В основании своего ходатайства следствие указало, в том числе, что Хованский обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, а сбор доказательств не завершен. В свою очередь Хованский просил домашний арест.

«Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 8 сентября», — уточнили в ОПС.

Напомним, что 9 июня 31-летний Юрий Хованский был задержан в Санкт-Петербурге. Поводом стала песня о теракте на Дубровке, которую спел блогер. Ролик с ней появился в интернете в 2020 году.

По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года Хованский, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, подключившись к онлайн-трансляции на неустановленном интернет-ресурсе, исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. По ходатайству следствия блогер был задержан и отправлен под стражу.