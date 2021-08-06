Курган, 6 августа, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 6 августа подтверждено 130 новых случая заражения коронавирусом. Из них 40 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 133 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 6 августа выявлено 26 679 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 6 августа вылечился 24 081 человек, скончались 515 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).