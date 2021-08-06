Казань, 6 августа, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В Татарии транспортная прокуратура организовала проверку после дорожно-транспортного происшествия, повлекшего задержку шести поездов, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Пьянство за рулём

Водитель автомобиля «Рено Дастер» 6 августа примерно в 00:20 (мск), находясь в состоянии опьянения, не расчитал безопасную скорость движения и допустил опрокидывание транспортного средства на второй главный путь перегона Васильево-Юдино Горьковской железной дороги.

Столкновение с железнодорожным подвижным составом удалось избежать благодаря экстренному торможению машиниста грузового поезда. Пострадавших, по данным ведомства, нет.

По поручению Приволжской транспортной прокуратуры организована проверка.

ИА REGNUM ранее сообщало, на железнодорожном переезде Калужской области в четырёх километрах от населенного пункта Ферзиково, 31 июля в 13:10 произошло ДТП поезда дальнего следования № 231 «Ейск-Москва» с автомобилем «Скания» (Цементовоз).

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