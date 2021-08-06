Москва, 6 августа, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Участники, финалисты и победители конкурсов и проектов, входящих в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», записали видеообращение к российским спортсменам, которые соревнуются на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. «Вместе с вами вся Россия» — заявили в поддержку сборной команды, выступающей на Олимпиаде в спортивной форме с аббревиатурой ROC, представители со всей страны.

Olympic.org Олимпиада

Активисты проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» выразили свою солидарность российским спортсменам, которые выступают на Олимпийских играх в Токио. В видеоролике показаны самые яркие победы сборной команды Олимпийского комитета России, на счету которой уже 62 награды, в том числе 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых.

«Мы вместе с вами!», — сказали в поддержку олимпийцев представители конкурсов «Твой Ход», «Цифровой прорыв», «Мой первый бизнес», «Учитель будущего. Студенты», «Мастера гостеприимства», проектов «Время карьеры» и «Профстажировки 2.0» из разных регионов страны.

Для широкой аудитории видеоролик «Вместе с вами вся Россия!» доступен на официальных информационных ресурсах АНО «Россия — страна возможностей»: на сайте, YouTube-канале, в социальной сети Вконтакте, Instagram @rsv.ru и других ресурсах.