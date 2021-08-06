Санкт-Петербург, 6 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Из петербургского международного аэропорта «Пулково» возобновятся прямые рейсы в болгарский город Варна. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей воздушной гаванью Санкт-Петербурга.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Аэропорт «Пулково»

Возобновит прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Варну (Болгария) авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот»). Перевозчик начнет выполнять прямые регулярные рейсы в столицу северного побережья Болгарии с 8 августа дважды в неделю: по вторникам и воскресеньям.

«Согласно расписанию, по вторникам воздушные суда будут вылетать из аэропорта Пулково в 09:00 и прибывать в аэропорт Варны в 12:25. В обратном направлении: вылет из Варны — в 13:25, прибытие в Санкт-Петербург — в 16:45», — отметили в ВВСС.

По воскресеньям самолеты из Пулково будут отправляться в 10:00 и прибывать в Варну в 13:25. Расписание обратного рейса следующее: отправление из Варны — в 14:40, прибытие в Северную столицу запланировано на 18:00. Время указано местное.

Отметим, до пандемии, в 2019 году авиакомпания «Россия» перевезла порядка 11 тыс. пассажиров между Петербургом и Варной.