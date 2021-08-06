Бишкек, 6 августа, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Все страны Туркестанского региона обладают большим объемом энергетических ресурсов и значительным потенциалом для перехода на экологически чистую электроэнергию. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на Консультативной встрече глав государств Туркестана, проходящей в Туркмении.

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«Мы считаем, что ключевым фактором для устойчивого развития государств региона является комплексное и эффективное использование водно-энергетических ресурсов. В этом плане Киргизия намерена поэтапно реализовывать ряд проектов по строительству ГЭС, являющихся экологически чистым источником энергии», — сказал он.

Президент Киргизии отметил необходимость разработать и внедрить экономические механизмы водопользования.

«Это нужно для того, чтобы у стран верховья (Киргизия и Таджикистан — Прим. ИА REGNUM) были возможности и стимул накапливать водные ресурсы для потребностей орошения в вегетационный период, в том числе в период маловодья — из расчета на несколько лет вперед», — заключил Жапаров.