Москва, 6 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Федерация компьютерного спорта России объявила состав комиссии, которая займётся формированием Молодёжного совета. Список был опубликован 6 августа на официальном сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютерные игры

В состав комиссии войдут:

Артем Винокуров (председатель комиссии) — вице-президент Федерации компьютерного спорта России;

Кристина Ли (секретарь комиссии) — методист Федерации компьютерного спорта России;

Максим Уразов — директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ;

Денис Аширов — директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ;

Александр Прокопьев — депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи;

Егор Литвиненко — советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь);

Роман Ольховский — первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза;

Евгения Бычкова — исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов России;

Алексей Кривицкий — заместитель председателя Российского союза молодежи;

Ярослав Мешалкин — директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding.

Напомним, что состав Молодёжного совета при Федерации компьютерного спорта России будет оглашён 31 октября 2021 года. Стать его членами могут любые заинтересованные граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет.