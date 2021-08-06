ФКС России назвала людей, которые займутся формированием Молодёжного совета
Москва, 6 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Федерация компьютерного спорта России объявила состав комиссии, которая займётся формированием Молодёжного совета. Список был опубликован 6 августа на официальном сайте организации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Компьютерные игры
В состав комиссии войдут:
- Артем Винокуров(председатель комиссии) — вице-президент Федерации компьютерного спорта России;
- Кристина Ли(секретарь комиссии) — методист Федерации компьютерного спорта России;
- Максим Уразов— директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ;
- Денис Аширов — директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ;
- Александр Прокопьев— депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи;
- Егор Литвиненко— советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь);
- Роман Ольховский— первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза;
- Евгения Бычкова— исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов России;
- Алексей Кривицкий— заместитель председателя Российского союза молодежи;
- Ярослав Мешалкин— директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding.
Напомним, что состав Молодёжного совета при Федерации компьютерного спорта России будет оглашён 31 октября 2021 года. Стать его членами могут любые заинтересованные граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет.