Симферополь, 6 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Крыму суд отправил на длительный срок в колонию местного жителя, который в течение трёх лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю 6 августа.

(сс) SeaReeds Ребенок

Следствием и судом доказано, что мужчина вместе с 15-летним пасынком с 2018 по 2020 годы совершали в отношении 10-летней родственницы преступления сексуального характера, держа ее в страхе. О преступлениях стало известно летом 2020 года, когда девочка приехала в гости к родственникам в Севастополь. Факты, о которых рассказала пострадавшая, проверили следователи, они нашли подтверждение. Оба насильника были заключены под стражу.

6 августа суд вынес приговор по делу в отношении старшего из фигурантов. Он признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд назначил ему в качестве мер медицинского характера принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Ранее его пасынок также получил длительный срок лишения свободы.