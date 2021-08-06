Магнитогорск, Челябинская область, 6 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинскую область. Об этом пишут СМИ.

Владимир Путин ИА REGNUM Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади

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Его самолёт приземлился в аэропорту Магнитогорска. По данным ТАСС, глава государства облетит районы, пострадавшие от природных пожаров, а затем проведёт совещание.

Как сообщало ИА REGNUM, также 6 августа Путин посетит Башкирию.