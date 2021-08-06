Аксайский район, Ростовская область, 6 августа, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла утром 6 августа на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, передаёт ИА REGNUM.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Как уточнили в донском управлении МВД России, примерно в 11:00 мск на участке трассы в Аксайском районе столкнулись «КамАЗ» с полуприцепом «Тонар», Chevrolet Epica, Toyota Avensis, грузовиком Scania с полуприцепом Burg, Toyota Camry, Renault Logan, Hyundai Santa Fe, Ваз 2114 и Chevrolet Orlando. Предположительно, причиной ДТП стало несоблюдение водителем фуры безопасной дистанции.

В результате аварии погибличетыре человека, в том числе годовалый мальчик и 12-летняя девочка. Пятьчеловек получили травмы и госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.