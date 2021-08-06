Бишкек, 6 августа, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров в рамках проходящего в Туркменбаши Консультативного совета лидеров стран Туркестана встретился с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 6 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Главы двух стран обсудили вопросы, касающиеся возможности налаживания импорта природного газа и электроэнергии из Туркмении в Киргизию.

Жапаров отметил, что такие серьезные вопросы как энергетика, торговля, транспорт, транзит, а также противостояние современным вызовам требуют коллективного обмена мнениями и поиска решений.

В свою очередь Бердымухамедов выразил уверенность в том, что Консультативный совет даст хороший импульс в развитии не только двустороннего сотрудничества между Киргизией и Туркменией, но с другими странами региона — Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.