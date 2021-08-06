Красногорск, 6 августа, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Подмосковье заняло четвертое место среди регионов России по производству картофеля. Об этом 6 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Картофель

Помимо этого, регион входит в число лидеров среди субъектов РФ по производству сыра и сбору овощей, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Сельское хозяйство в Московской области есть. Естественно, по каким-то позициям мы отстаем, по каким-то находимся в лидерах. В том числе не только в Центральном федеральном округе, но и в РФ. Мы по картофелю занимаем четвертое место в РФ, по овощам открытого грунта — третье», — сказал Воскресенский.