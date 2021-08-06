Вашингтон, 6 августа, 2021, 19:49 — ИА Регнум. В Июле в США прибавилось 943 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы упал до 5,4%. Это указывает на восстановление американской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, сообщает 6 августа Associated Press.

Unsplash На рабочем месте

Июльские цифры превзошли ожидания экспертов на более чем 869 тыс. новых мест. Благодаря отелям и ресторанам, а также открытию малого бизнеса, в прошлом месяцев прибавилось 327 рабочих мест. В школах было занято 221 тыс. новых вакансий.

Пытаясь привлечь новых работников, заново открывающиеся предприятия повысили зарплату: в среднем заработок вырос на 4% в прошлом месяце по сравнению с 2020 годом.

Напомним, что пандемия коронавируса спровоцировала острый упадок прошлой весной, вынудив закрыться предприятия, а покупателей остаться дома в мерах предосторожности. Экономика потеряла более 22 млн рабочих мест в марте и апреле 2020 года. С тех пор, тем не менее, было восстановлено 17 млн вакансий.