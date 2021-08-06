Йошкар-Ола, 6 августа, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Марий Эл запустили чат-бот о прививках от коронавируса «К вакцинации готов», он уже работает на базе мессенджера Telegram. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Пресс-служба минздрава Марий-Эл Марийский чат-бот о вакцинации

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В нем можно быстро получить всю интересующую информацию любого раздела Временных методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». Кроме того, в формате docx и pdf здесь можно скачать все необходимые для заполнения в процессе вакцинации бланки, их можно скачать заранее, не потратив на это время в прививочном пункте.

Также разработана Excel книга, позволяющая внести данные в «Опросный лист» с домашнего компьютера, а все необходимые формы документов автоматически заполнятся данными из «Опросного листа». Пациенту останется лишь распечатать документы. Эта схема запущена в конце июля в поликлинике Йошкар-Олы №3 с применением чат-ботов учреждения.

Также разработан механизм оптимизации заполнения документов для медицинских работников и волонтеров.

Подключение к системе электронного документооборота для медорганизаций абсолютно бесплатно, документы будут передаваться по защищенным каналам связи, сертифицированными ФСТЭК ФСБ России, Роскомнадзора и других контролирующих организаций.

Планируется, что чат-бот будет доступен также в социальной сети «Вконтакте» и мессенджере Viber.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля аналогичный бот был запущен в Чувашии. Проект реализован республиканским минздравом совместно с Центром управления регионом Чувашии.

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