Красногорск, 6 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Производство картофеля в Подмосковье планируют увеличить к концу 2021 года. Об этом 6 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

(сс) sbj04769 Картофель

Так, по сравнению с 2020 годом в регионе планируют собрать на 30 тыс. тонн картофеля больше, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Мы себе ставим задачу как минимум на 30 тыс. тонн картофеля в этом году собрать больше, чем в прошлом. Погодные условия были очень тяжелые, мы долго не могли зайти в поле из-за протяжных дождей. Дальше жара была, не характерная для нашего региона. Мы даже объявили чрезвычайную ситуацию по погоде, чтобы защитить наших сельхозпроизводителей от штрафов», — сказал Воскресенский.