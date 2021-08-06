Пензенская область, 6 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Прокуратура Пензенской области проводит проверку после гибели на пруду 17-летнего подростка, сообщает пресс-служба ведомства.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

Инцидент произошел в городе Спасске. Предварительно, 5 августа молодой человек около 15:00 утонул, купаясь в городском пруду. Предстоит оценить работу уполномоченных органов по обеспечению безопасности пребывания людей на водных объектах. По результатам прокурорской проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области 19 и 20 июня произошло четыре инцидента на воде, в результате которых погибли четверо молодых мужчин.

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